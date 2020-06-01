Eskişehir'de silahlı kavga: 1 yaralı

Eskişehir'de, aralarında yaşanan tartışma sonucu tabanca ile bir kişiyi yaraladıkları iddiası ile yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de silahlı kavga: 1 yaralı
01.06.2020 15:18 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:22
Eskişehir'de, aralarında yaşanan tartışma sonucu tabanca ile bir kişiyi yaraladıkları iddiası ile yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre olay Büyükdere Mahallesi Kaplanlı Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple C.Y., S.P. ve B.K arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından C.Y.'yi tabanca ile yaralayan şahıslar olay yerinden kaçtı. Suçluların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma sonucunda şüpheliler S.P. ve B.K. Kıbrıs Şehirtler Caddesi üzerinde araç içinde kullandıkları silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. S.P. ve B.K. isimli şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı Haber
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı Haber
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
3 kamu bankası %0,64’ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu Haber
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
Atakan Arslan’ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı Haber
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Gökçek’in İmamoğlu’nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı Haber
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Mehmetçik’in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti Haber
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak Haber
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre’yi oyundan ihraç etti Haber
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Haberler››3. Sayfa››Eskişehir'de silahlı kavga: 1 yaralı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

15:09: Kumar oynayan 12 kişiye 14 bin 700 TL idari para cezası kesildi - Haberler 15:07: Carmedya Haziran Sayısı Yayında! - Haberler 15:07: Auto Speed Magazine Haziran Sayısı Yayında! - Haberler 15:06: Emniyet Genel Müdürlüğü Açıklaması - Haberler 15:03: "Türkiye'nin Maldivleri" Salda Gölü kontrollü olarak ziyarete açıldı - Haberler 14:57: ABD'de isyan ateşi büyüyor! Zenginlerin ikamet ettiği kentten yeni yağma görüntüleri geldi - Haberler 14:40: Taşıt kredisinde faizler %0,49'a kadar düştü! Peki geri ödemeler nasıl olacak? 14:15: Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm detayları - Haberler 13:02: Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı 12:59: Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı