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Eskişehir'de sis etkili oldu

ESKİŞEHİR'de etkili olmaya başlayan sis, trafik akışını olumsuz etkilerken güzel görüntülere de sahne oldu.

13.12.2019 10:45 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:45Eskişehir'de sis etkili oldu

ESKİŞEHİR'de etkili olmaya başlayan sis, trafik akışını olumsuz etkilerken güzel görüntülere de sahne oldu.

'de sabah saatlerinde başlayan sis, kentin farklı bölgelerinde etkili oldu. Görüş mesafesinin düştüğü kentte sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Şehrin ortasından geçen Porsuk Çayı'ndaki tekneler ve çevresinde bulunan heykeller sis bulutlarının arasında kayboldu. Yetkililer, şu an 5 derece olan hava sıcaklığının gün içerisinde 10 dereceye kadar çıkacağını ve  yağmur yağışının görülebileceğini belirtti.



Eskişehir, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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