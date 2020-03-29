Eskişehir'de sıva yaparken yere düşen inşaat işçisi yaralandı
Eskişehir'de çalıştığı inşaattan düşen işçi yaralandı.
29.03.2020 11:34 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:34
Eskişehir 'de çalıştığı inşaattan düşen işçi yaralandı.
Akarbaşı Mahallesi Depboy Sokağı'ndaki bir inşaatta sıva yapan Feti A. (54), dengesini kaybederek yere düştü.
Yaralanan Feti A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İşçinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Akarbaşı Mahallesi Depboy Sokağı'ndaki bir inşaatta sıva yapan Feti A. (54), dengesini kaybederek yere düştü.
Yaralanan Feti A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İşçinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA