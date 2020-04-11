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Eskişehir'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden 36 kişiye ceza uygulandı

Eskişehir ve bazı ilçelerinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 36 kişiye para cezası verildi.

11.04.2020 19:56 | Son Güncelleme: 11.04.2020 19:56
Eskişehir'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden 36 kişiye ceza uygulandı

Eskişehir ve bazı ilçelerinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 36 kişiye para cezası verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde Kovid-19 ile mücadele kapsamındaki sokağa çıkma yasağını ihlal eden 23 kişiye toplam 72 bin 450 lira ceza uygulandı.

Han ilçesinde 2, Seyitgazi ilçesinde 6, Günyüzü ilçesinde de 5 kişiye idari para cezası verildi.

Ekiplerin denetimlerini sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Eskişehir, Güncel
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