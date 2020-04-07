Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Eskişehir'de sokaklar uyarı ve çağrılara rağmen doldu

Eskişehir'de sokaklar uyarı ve çağrılara rağmen dolduESKİŞEHİR'de İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını tehdidine yönelik getirdiği 20 yaş ve altı, 65 yaş ve üstü sokağa çıkma yasağı ile 'evde kal' çağrılarına rağmen sokaklar doldu.

07.04.2020 16:40 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:45
Eskişehir 'de sokaklar uyarı ve çağrılara rağmen doldu
ESKİŞEHİR'de İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını tehdidine yönelik getirdiği 20 yaş ve altı, 65 yaş ve üstü sokağa çıkma yasağı ile 'evde kal' çağrılarına rağmen sokaklar doldu. Özellikle banka önlerinde uzun kuyruklar oluşurken, sosyal mesafe kuralına da uyulmadığı görüldü.
İçişleri Bakanlığı, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'de yayılmasını engellemek için 'evlerinizde kalın' çağrılarına rağmen sokağa çıkmaya devam eden ve risk altındaki 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü kişiler için sokağa çıkma yasağı getirdi. Yaklaşık 875 bin nüfusa sahip olan Eskişehir'de yaş sınırlamasına ve 'evde kal' çağrılarına rağmen bugün sokakların dolu olduğu gözlendi. Kentin trafiğe kapalı olan İki Eylül Caddesi'nde insan kalabalığı gözlenirken, polis ekiplerince sürekli anonslar yapılarak, ' Banka , PTT, market gibi benzeri yerlerde bekleyen değerli Eskişehirliler salgın nedeniyle sıra beklerken güvenli mesafe kuralına uymanız kendiniz ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Salgın nedeniyle çocuklarınızı market, pazar ve halkın yoğun olduğu yerlere götürmeyin. Çocuklarınızla birlikte toplu taşıma araçlarını kullanmayın. Bu kural çocuğunuzun sağlığı için hayati derecede önemli olmakla birlikte cezai yaptırımları da bulunmaktadır' denildi.
Özellikle banka önlerinde uzun kuyruklar oluşurken, sosyal mesafe kuralına da uyulmadığı gözlendi. Devriye gezen polis ekipleri kuyrukta bekleyenleri sık sık uyarıp mesafelerine dikkat etmelerini istedi.
SOKAKTA ATEŞ ÖLÇÜMÜ DEVAM EDİYOR
Odunpazar Kaymakamlığı, İki Eylül Caddesi'nde sağlık memuru ve polis ekipleri eşliğinde ateş ölçümlerine devam ediyor. Yaş sınırlamasına rağmen sokakta yakalanan bir çok kişiye de Kabahatler Kanunu gereğince 392 ve 3150 lira idari para cezası yazılıyor. Eskişehir’de sokaklar uyarı ve çağrılara rağmen doldu

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Eskişehir, Banka, Güncel

Haberin Videosu :

Eskişehir'de sokaklar uyarı ve çağrılara rağmen doldu
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Eskişehir'de sokaklar uyarı ve çağrılara rağmen doldu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu Haberler
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu
Hayırsever kadından şık hareket! İhtiyaç sahipleri için 4 market gezdi Haberler
Hayırsever kadından şık hareket! İhtiyaç sahipleri için 4 market gezdi
DSÖ’den endişe veren koronavirüs uyarısı: Başa dönebiliriz Haberler
DSÖ'den endişe veren koronavirüs uyarısı: Başa dönebiliriz
Erdoğan’dan sonra BDDK da Portakal için suç duyurusunda bulundu Haberler
Erdoğan'dan sonra BDDK da Portakal için suç duyurusunda bulundu
Esenyurt’taki patlamanın vahametini en iyi anlatan kare Haberler
Esenyurt'taki patlamanın vahametini en iyi anlatan kare
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı? Sağlık Bakanlığı’ndan videolu anlatım Haberler
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım
Mahalleliden sürpriz kutlama! Polisi, asılsız ihbarla çağırdılar Haberler
Mahalleliden sürpriz kutlama! Polisi, asılsız ihbarla çağırdılar

Son Dakika Güncel Haberleri

16:56: Oğlunu kaybettiği koronavirüsten 83 yaşında kurtuldu (1) - Haber 16:56: İpekçilik Caddesi, araç trafiğine kapatılıyor - Haber 16:56: Viranşehir semt pazarında ücretsiz maske dağıtıldı - Haber 16:56: MUĞLA 'Evimiz mezardan daha güzel' - Haber 16:56: Adana'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 18 araca ceza yazıldı - Haber 16:34: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber 16:22: DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz - Haber 15:32: Asılsız ihbarda bulunan mahalle halkı, gelen polislere sürpriz yaptı - Haber 15:13: Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı - Haber 15:04: Hayırsever kadın, dört market gezip ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödedi - Haber 14:52: Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti - Haberler 20:15: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor - Haber