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Eskişehir?de sokaklar uyarı ve çağrılara rağmen doldu

ESKİŞEHİR'de İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını tehdidine yönelik getirdiği 20 yaş ve altı, 65 yaş ve üstü sokağa çıkma yasağı ile 'evde kal' çağrılarına rağmen sokaklar doldu.

07.04.2020 16:59 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:59
Eskişehir?de sokaklar uyarı ve çağrılara rağmen doldu

ESKİŞEHİR'de İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını tehdidine yönelik getirdiği 20 yaş ve altı, 65 yaş ve üstü sokağa çıkma yasağı ile 'evde kal' çağrılarına rağmen sokaklar doldu. Özellikle banka önlerinde uzun kuyruklar oluşurken, sosyal mesafe kuralına da uyulmadığı görüldü.

İçişleri Bakanlığı, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'de yayılmasını engellemek için 'evlerinizde kalın' çağrılarına rağmen sokağa çıkmaya devam eden ve risk altındaki 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü kişiler için sokağa çıkma yasağı getirdi. Yaklaşık 875 bin nüfusa sahip olan Eskişehir 'de yaş sınırlamasına ve 'evde kal' çağrılarına rağmen bugün sokakların dolu olduğu gözlendi. Kentin trafiğe kapalı olan İki Eylül Caddesi'nde insan kalabalığı gözlenirken, polis ekiplerince sürekli anonslar yapılarak, ' Banka , PTT, market gibi benzeri yerlerde bekleyen değerli Eskişehirliler salgın nedeniyle sıra beklerken güvenli mesafe kuralına uymanız kendiniz ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Salgın nedeniyle çocuklarınızı market, pazar ve halkın yoğun olduğu yerlere götürmeyin. Çocuklarınızla birlikte toplu taşıma araçlarını kullanmayın. Bu kural çocuğunuzun sağlığı için hayati derecede önemli olmakla birlikte cezai yaptırımları da bulunmaktadır' denildi.

Özellikle banka önlerinde uzun kuyruklar oluşurken, sosyal mesafe kuralına da uyulmadığı gözlendi. Devriye gezen polis ekipleri kuyrukta bekleyenleri sık sık uyarıp mesafelerine dikkat etmelerini istedi.

SOKAKTA ATEŞ ÖLÇÜMÜ DEVAM EDİYOR

Odunpazar Kaymakamlığı, İki Eylül Caddesi'nde sağlık memuru ve polis ekipleri eşliğinde ateş ölçümlerine devam ediyor. Yaş sınırlamasına rağmen sokakta yakalanan bir çok kişiye de Kabahatler Kanunu gereğince 392 ve 3150 lira idari para cezası yazılıyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Eskişehir, Banka, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Eskişehir?de sokaklar uyarı ve çağrılara rağmen doldu - Haberler

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