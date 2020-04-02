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Eskişehir'de sokakta ateş ölçümleri başladı

ESKİŞEHİR Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında halkın yoğun olduğu caddelerde, polis ve sağlık ekipleri eşliğinde ateş ölçümlerine başladı.

02.04.2020 15:25 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:26
Eskişehir'de sokakta ateş ölçümleri başladı

ESKİŞEHİR Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında halkın yoğun olduğu caddelerde, polis ve sağlık ekipleri eşliğinde ateş ölçümlerine başladı.

Eskişehir Valiliği, koronavirüs tedbirlerini üst seviyeye çıkardı.'Evde kal' çağrılarına rağmen dışarı çıkanlar için halkın yoğun olduğu bölgelerde sokakta ateş ölçümü yapılmaya başlandı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin eşlik ettiği ölçümlerde sağlık personeli sokaktakilerin ateşlerini kontrol ediyor. Ateşi 37,5 derecenin üstünde olanlar ise sağlık kuruluşlarına alınarak, detaylı sağlık taramasından geçiriliyor. Kentin trafiğe kapalı olan İki Eylül Caddesi'nde başlatılan ölçümlerde sokağa çıkanların tek tek ateşleri kontrol ediliyor. Polis ekipleri de İçişleri Bakanlığı'nca dışarı çıkması sınırlanan 65 yaş ve üstü kişiler için uygulama yapıyor.

SÜREKLİ ANONSLAR YAPILIYOR

Polis araçlarında da sık sık zorunlu olmadığı sürece dışarı çıkılmaması gerektiğine ilişkin anonslar yapılıyor. Polis anonslarında, "Banka, PTT, market gibi benzeri yerlerde bekleyen değerli Eskişehirliler salgın nedeniyle sıra beklerken güvenli mesafe kuralına uymanız kendiniz ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Salgın nedeniyle çocuklarınızı market, pazar ve halkın yoğun olduğu yerlere götürmeyin. Çocuklarınızla birlikte toplu taşıma araçlarını kullanmayın. Bu kural çocuğunuzun sağlığı için hayati derecede önemli olmakla birlikte cezai yaptırımları da bulunmaktadır" denildi.

SEMT PAZARLARINDA ATEŞ ÖLÇÜMÜ

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarını da kontrol altına aldı. Pazarların girişinde kimlik kontrolü yapılırken, her gelenin ise ateşi ölçülüyor. Fiyatların uygun olmasına rağmen halkın sokağa çıkmadığını ifade eden pazarcı esnafından Ali Yıldırım, "Hastalıktan dolayı pazarlar çok durgun. İnşallah bir an önce kurtuluruz. Müşteri çok az geliyor, biz de zarar ediyoruz. Bizlere de pazara girerken ateş ölçümü yaptılar. Müşteriler seçemediği için biz iyisini vermeye çalışıyoruz" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Polis, Güncel
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