ESKİŞEHİR'DE SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU 4 GÖZALTI

Kaynak: DHA

ESKİŞEHİR'de silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon 20 şüpheli yakalanırken, hakkında gözaltına kararı verilen 4 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda tabanca, metal jop ve pompalı tüfek ele geçirildi.Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı suç örgütü olduğu öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda 20 şüpheli yakalanırken, 4'ü hakkında gözaltı kararı verildi. Diğer 16 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan H.A., E.A., M.K. VE H.K. şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 3 adet tabanca, kuru sıkı tabanca, pompalı tüfek, 3 adet şarjör, 71 adet tabanca fişeği, 7 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 2 gram skunk uyuşturucu maddesi, metal jop, 7 adet av tüfeği kartuşu, 2 adet telsiz, 5 tombala makinesi ele geçirildi.Şüpheliler, suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, üye olmak, üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek, örgütlü yağma, suça azmettirme, kasten yaralama, tehdit, kamu görevinin görevini kötüye kullanması, resmi belgede sahtecilik, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlemesi hakkında kanuna muhalefet etmekle suçlanıyor.