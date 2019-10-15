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Eskişehir'de şüpheli ölüm

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürü olan Arif Alpaslan Eskişehir'de aracında ölü bulundu.

15.10.2019 13:46Eskişehir'de şüpheli ölüm
Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürü olan Arif Alpaslan Eskişehir'de aracında ölü bulundu.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü olan Arif Alpaslan, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi yakınlarındaki Çatören Barajı'nda kendi aracında ölü bulundu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Alpaslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Arif Alpaslan'ın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Morguna götürüldü.

Öte yandan, Alpaslan'ın intihar ettiği üzerinde durulurken, Afyonkarahisar'da yaklaşık 5 yıldır görev yapan ve son 2 yılında da TEM Şube Müdürlüğü görevini yürüten Arif Alpaslan'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR

TEM Otoyolu, Eskişehir, Afyon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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