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Eskişehir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki şüpheli yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki zanlı gözaltına alındı.

19.03.2020 09:36 | Son Güncelleme: 19.03.2020 09:54
Eskişehir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki şüpheli yakalandı
Eskişehir'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser satmaya çalıştıkları iddia edilen E.G. ile Y.M.Ö'nün bulunduğu otomobili, Eskişehir-Seyitgazi kara yolu Sarayören Mahallesi yakınında durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen iki heykel ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler : Eskişehir, Jandarma, Güncel

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