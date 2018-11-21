Eskişehir'de Tarihi Eser Operasyonu

ESKİŞEHİR'in Çifteler
ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda tarihi eser satmaya çalıştıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, tarihi eser satmaya çalıştıklarını belirlediği B.Ç. ve E.Ö.'nün bulunduğu otomobili Sakaryabaşı Mahallesi'nde durdurdu. Şüphelilerin aracında yapılan aramada, çuval içerisine gizlenmiş, tarihi eser nitelikli olduğu değerlendirilen kadın heykeli ile lahit taş üzerine işlenmiş koç heykeli ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere Eskişehir
İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
- Eskişehir
Jandarma,Eskişehir
21 Kasım 2018 Çarşamba 13:36