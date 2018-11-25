Eskişehir'de Tarihi Eser Operasyonu

Eskişehir
'de bir eve düzenlenen operasyonda 3 adet tarihi eser niteliğinde heykel ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Merkez Yeni Mahalle
Yavuzhan Sokak üzerinde bir adreste düzenlenen operasyonda M.N.Ş. (58) isimli şahıs gözaltına alınırken, aramalarda 3 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen heykel ele geçirildi. Heykeller gerekli işlemlerin yapılması için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Şüpheli şahıs hakkında da '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu' gereğince işlem başlatıldı.
Olayla alakalı soruşturma sürüyor. - ESKİŞEHİR
Eskişehir
25 Kasım 2018 Pazar 16:25