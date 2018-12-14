Eskişehir'de Tarihi Eser Operasyonu

Eskişehir
'in Mahmudiye
ilçesinde, tarihi eser satmaya çalıştığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı iddia edilen B.D'nin Türkmenmecidiye Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, Roma
dönemine ait 16 santim yüksekliğinde, 8 santim genişliğinde sütun, iki el yapımı mermer topuz ile pişmiş topraktan yapılmış testi parçası ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına getirildi.
Jandarma,Mahmudiye,Eskişehir
14 Aralık 2018 Cuma 16:15