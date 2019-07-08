08.07.2019 13:21
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Eskişehir'de tarihi eser operasyonu

Eskişehir

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen opersyonda, araç içinde 2 bronz heykel ve 1 madalyon ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındıEskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.E. adlı kişinin tarihi eser satacağı ihbarı üzerine harekete geçti.

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen opersyonda, araç içinde 2 bronz heykel ve 1 madalyon ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı
Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.E. adlı kişinin tarihi eser satacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekiplerince Sivrihisar ilçesi Kaymaz Mahallesi'nde durdurulan M.E.'nin aracında 2 bronz heykel ve 1 madalyon ile tarihi eser niteliğinde olduğu düşünülen 3 obje ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli M.E. sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Objeler incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken soruşturma sürüyor.


- Eskişehir
Kaynak: DHA
Sivrihisar, Eskişehir, Jandarma, Güncel

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