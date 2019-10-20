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Eskişehir'de tarihi eser operasyonu

Eskişehir'de durdurulan bir araçtaki tarihi eserleri satmaya çalıştığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

20.10.2019 16:46Eskişehir'de tarihi eser operasyonu
Eskişehir'de durdurulan bir araçtaki tarihi eserleri satmaya çalıştığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı iddia edilen İbrahim D'nin bulunduğu otomobili, Seyitgazi-Eskişehir kara yolu Ayvalı Mahallesi yol ayrımında durdurdu.
Araçta arama yapan güvenlik güçleri, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 100 sikke ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, ifade işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Eskişehir, Seyitgazi, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

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