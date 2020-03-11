Eskişehir'de tarihi eser pazarlamaya çalışan 2 şüpheli yakalandı
Eskişehir'de durdurulan araçtaki tarihi eserleri satmaya çalıştığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
11.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:40
Eskişehir 'de durdurulan araçtaki tarihi eserleri satmaya çalıştığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı iddia edilen O.K. ile T.B'nin bulunduğu otomobili, Karapazar Mahallesi Derbent mevkisinde durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 59 sikke, 8 tarihi figür ile kaçak kazıda kullanılan dedektör ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı iddia edilen O.K. ile T.B'nin bulunduğu otomobili, Karapazar Mahallesi Derbent mevkisinde durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 59 sikke, 8 tarihi figür ile kaçak kazıda kullanılan dedektör ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA
Etiketler : Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Eskişehir, Jandarma, Güncel
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