Eskişehir'de tarihi eser ve silah kaçakçılığı operasyonu

Eskişehir
'de, tarihi eser ve silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, merkez Tepebaşı
ilçesi Şarhöyük Mahallesi'nde Fikret D'ye ait eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, tarihi eser niteliğine sahip 9 obje ile 6 tabanca, 3 tek atımlı mavzer tüfeği, 11 av tüfeği, bu silahlara ait kartuşlar, fişekler, dürbün, uçaksavar mermisi ile av tüfeği parçaları ele geçirildi.
Gözaltına alınan Fikret D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Eskişehir
, Güncel