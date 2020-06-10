Eskişehir'de tarım işçilerinin çadır alanı karantina altına alındı

Eskişehir'in İnönü ilçesinde geçici tarım işçilerinin barındığı çadır alanında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

10.06.2020 16:08 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:48
Eskişehir'in İnönü ilçesinde geçici tarım işçilerinin barındığı çadır alanında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Şanlıurfa'dan İnönü'nün Yenice Mahallesi'ne gelip çadır kuran geçici tarım işçisi ailenin, kronik akciğer rahatsızlığı bulunan 4 yaşındaki erkek çocuğu rahatsızlanarak Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Çocuğun Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, yaklaşık 200 kişinin yaşadığı çadır alanı karantinaya alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerince de çadırlarda kalanlardan test için örnek alındı.
Burada kalanların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanacak. Eskişehir’de tarım işçilerinin çadır alanı karantina altına alındı

Kaynak: AA

Etiketler: Şanlıurfa, Eskişehir, Güncel, Haber

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