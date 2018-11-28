Eskişehir'de Tarım Yayımcıları ve Danışmanlarına Hizmet İçi Eğitim Verildi

Eskişehir
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görev yapan tarım yayımcıları ile tarım paydaşları olan ziraat odaları, üretici birlikleri, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları ve tarımsal faaliyet yapan özel bayilerde çalışan tarım danışmanlarına hizmet içi eğitim verildi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever
, hizmet içi eğitimin açılışında yaptığı konuşmada; kırsal alanda üreticilere tarımsal yeniliklerin iletilmesi ve yeni teknolojilerin kullanılmasını sağlamanın büyük önem taşıdığını belirterek, bu kapsamda üreticilerin tarımsal yeniliklere ulaşmasında tarım yayımcıları ve danışmanlarına büyük görev düştüğünü ifade etti. Tarım yayımcıları ve danışmanlarının bilgilerini güncel tutarak, üreticilere daha etkin yayım hizmeti vermelerini sağlamak amacıyla hizmet içi eğitim düzenlendiğini ifade eden İl Müdürü Sever, söz konusu eğitimin Eskişehir ve ülke tarımına önemli katkıları olacağına inandığını belirterek, eğitime katılan tüm tarım yayımcıları ve danışmanlarına teşekkür etti.
Hizmet içi eğitim etkinliği, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Mevzuatı ve Rasyon Hazırlama konularında sunum yapılmasıyla sona erdi. - ESKİŞEHİR
Eskişehir
28 Kasım 2018 Çarşamba 10:26