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Eskişehir'de tefecilik ve dolandırıcılık operasyonu

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafında tefecilik ve dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandıYapılan açıklamaya göre;

13.02.2020 11:42 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:42Eskişehir'de tefecilik ve dolandırıcılık operasyonu
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafında tefecilik ve dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı

Yapılan açıklamaya göre; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, bazı şahısların sosyal medya ve basın yayın organları aracılığı ile verdikleri ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları, kredi verme vaadiyle vatandaşları kandırarak senet imzalattıkları, bu yolla milyonlarca lira haksız kazanç elde ettikleri yapılan başvurular ve çalışmalar sonucu tespit etti. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; il merkezinde 8 ikamet ve 6 işyeri olmak üzere toplam 14 adrese baskın düzenlendi. Sekiz şahsa yönelik eş zamanlı operasyonda, şüphelilere ait ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda usulsüz senet, belge, doküman, digital malzeme ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların polis sorgusu sürüyor. - ESKİŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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