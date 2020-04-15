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Eskişehir'de telefon dolandırıcılığı operasyonu

Eskişehir'de, telefonla 3 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

15.04.2020 12:08 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:24
Eskişehir'de telefon dolandırıcılığı operasyonu
Eskişehir 'de, telefonla 3 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde, kentte telefonla dolandırıcılık yapıldığı yönünde şikayetlerin artması üzerine özel bir ekip oluşturuldu.
Şehir merkezinde yaşayan Halil Saffet İ. (68), Nuran B. (48) ile Kamil A'yı (58) telefonla arayan bir şüpheli, kendisini polis olarak tanıttı. Şüpheli, "Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçmiş, bankadaki paranızı sahte belgelerle çekecekler, şahısları takip ediyoruz." dediği kişilerden toplam 63 bin lira istedi.
Verilen hesap numaralarına para yatırdıktan sonra dolandırıldıklarını anlayan 3 kişi polise başvurdu.
Dolandırıcılık olayının zanlısı Murat M. (45), düzenlenen operasyonda saklandığı evde yakalandı.
Zanlı, Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Eskişehir, Güncel
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