Eskişehir
'de Teoman
rüzgarı
ESKİŞEHİR'de sahne alan Teoman söylediği şarkılarla alanı dolduran çoğunluğu öğrenci hayranlarını coşturdu. Teoman'ı görmek isteyenler Porsuk
çayının iki tarafını da doldururken, ünlü şarkıcının söylediği şarkılarla gönüllerince eğlendi.
Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi
tarafından organize edilen konserde ünlü şarkıcı Teoman sahne aldı. Ünlü sanatçının sahneye çıkışı öncesinde 10'ncu yıl marşı çalınırken, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz
Büyükerşen, Tepebaşı
Belediye Başkanı Ahmet Ataç
ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt
sahneye çıkarak öğrencileri selamlama konuşması yaptı. Ardından Porsuk Çayı kenarında kurulan platformda sahneye ünlü şarkıcı Teoman çıktı. Çoğunluğu üniversite öğrencisi olan Teoman hayranları cep telefonlarının ışıklarını yakarak müthiş bir görüntü oluşturdu.
ÇAYIN İKİ TARAFI DA HAYRANLARIYLA DOLDU
Teoman sahnede en sevilen şarkılarını seslendirirken, onu görmek isteyen hayranları ise Porsuk Çayı'nın iki tarafını da doldurdu. Bazıları da çay kenarındaki çimlerde oturarak konseri izledi. Ünlü şarkıcı Teoman söylediği şarkılarla Eskişehirlileri coştururken, hayranları da gönüllerince eğlendi.
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Kaynak: DHA