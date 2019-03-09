Eskişehir'de Teoman Rüzgârı Esti

Adalar Mevkii'nde gerçekleşen konsere çoğunluğu lise ve üniversite öğrencisi olan yüz binlerce Eskişehirli katıldı. Teoman, Porsuk Çayı'nın iki yakasını da hınca hınç dolduran Eskişehirlilere coşku dolu bir müzik ziyafeti çekti.

"GENÇLER VE KADINLAR UMUDUMUZSUNUZ"

Konser öncesinde CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç sahneye çıkarak konseri dinlemeye gelen Eskişehirlileri selamladı. Konserde konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Bugün dünya emekçi kadınlar günü. Bütün emekçi kadınlarımızın gününü kutluyorum. Emeği en yüce değer sayan bir partinin belediye başkanı olarak, bütün emekçileri saygı ile selamlıyorum. Türkiye'de emeğin yönetimi gerçekleştirilinceye kadar mücadele eden bütün kadınlarımızı kutluyorum. Umuyorum ve diliyorum bir gün mutlaka o günler gelecek. Sizler, gençler ve kadınlar umudumuzsunuz. Gelecekte sizinle birlikte uzun yollar yürüyeceğimizi biliyorum. Bugün, bu konserde sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyorum. Eskişehir'in demokrat, aydın insanları; Eskişehir'in sevgili gençleri sizlerle birlikte olmak bizim için büyük bir onur ve gurur" dedi.

"OLAĞANÜSTÜ GÜZEL BİR MANZARA"

Konserde konuşan bir diğer isim de Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç oldu. "Olağanüstü güzel bir manzara. Tepebaşında da, Odunpazarı'nda da insanlarımız var, Teoman gibi

değerli bir sanatçıyı dinleyecekler. Bu sahnelere ancak Teomanlar çıkabilir, öyle farklı insanlar çıkamaz. Bu şehrin dokusuna uygun insanlar çıkabilir. Kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günün kutluyorum. Bütün kadınlara ömür boyu güzellikler diliyorum. 1 gün değil

356 gün onlar bizim baş tacımız. Yolunuz Atatürk'ün yolu, devrimleri, aydınlık yolları olsun" diye konuştu.

"HEPİNİZE ÖZGÜR VE DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE DİLİYORUM"

Konuşmasına gençleri selamlayarak başlayan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutladı. Büyükerşen yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi: "Sizler, Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'i emanet ettiği kuşaklarsınız. Sizler, Türkiye'de özgürlüklerin, demokrasinin koruyucularısınız. Sizler, Türkiye'nin geleceğini tayin edecek kimselersiniz. Sizlerle gurur duyuyorum. Sizlerin arasında olmak benim en büyük mutluluğum. Sizlere hizmet etmek benim için en mukaddes görev. Hepinize kendinize güzel konserlerde yakışan güzel coşkunuzu, aşklarınızı, heyecanlarınızı rahatlıkla dile getirebileceğiniz özgür ve demokratik Türkiye diliyorum. Bir referandumla milletçe bir hata yaptık. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurmuş olduğu parlamenter hukuk sisteminden, demokratik hukuk sisteminden vazgeçecek bir anayasa değişikliği yaptık. Parlamenter sistem yerine hepimizin, sizin ve sizden sonra gelecek kuşakların da geleceğini tayini konusunda Türkiye'nin alacağı her türlü kararı bir parti liderinin iki dudağı arasına kilitledik. Bu ülkeyi, parlamenter sisteme tekrar siz döndüreceksiniz.Sevgili geçler, bahtınız hep açık olsun." Konuşmaların ardından Milletvekili Çakırözer ve Belediye Başkanları özçekim yaptı.

TEOMAN SEVİLEN ŞARKILARINI SESLENDİRDİ

Başkanlardan sonra sahneye Teoman çıktı. Duş adlı şarkısı ile konserine başlayan Teoman, konser boyunca en sevilen şarkılarını seslendirdi. Teoman şarkılarını söylerken, onu görmek isteyen hayranları ise Porsuk Çayı´nın iki tarafını da hınca hınç doldurdu. Çok büyük bir coşkunun hakim olduğu konserde, Teoman hayranları gönüllerince eğlendi.

Kaynak: Bültenler