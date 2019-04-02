Eskişehir'de Terör Operasyonu

Eskişehir
'de, terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı olduğu iddiasıyla aranan zanlı gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele ekipleri, Diyarbakır
Ağır Ceza İlamat Masasınca "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan" 9 yıldır aranan Metin G'nin kent merkezinde olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Emniyet Müdürlüğü, PKK, Eskişehir, Güncel
Kaynak: AA