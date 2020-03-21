Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Eskişehir'de toplu asker uğurlama törenlerine yasaklama - Haberler

Eskişehir'de toplu asker uğurlama törenlerine yasaklama

Eskişehir Valisi Özdemi Çakacak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu asker uğurlama törenlerine geçici süreyle yasaklandığını bildirdi.

21.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:20
Eskişehir'de toplu asker uğurlama törenlerine yasaklama
Eskişehir Valisi Özdemi Çakacak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu asker uğurlama törenlerine geçici süreyle yasaklandığını bildirdi.
Çakacak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sosyal mesafe kuralı gereği, bulaşma riskini en aza indirmek amacıyla Eskişehir'deki tüm asker uğurlama törenlerinin yasaklandığını duyurdu.
Vali Çakacak, yasağa uymayanlarla ilgili adli ve idari işlem yapılacağını vurguladı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Eskişehir, Twitter, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Selçuk’a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı? Haberler
Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı?
’Neden evden çıktınız?’ sorusuna verdiği yanıtla pes dedirtti Haberler
"Neden evden çıktınız?" sorusuna verdiği yanıtla pes dedirtti
’Bu adam altına kaçırıyor’ ifadesi boşanma sebebi sayıldı Haberler
'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesi boşanma sebebi sayıldı
Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı Haberler
Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı
’Evde kalın’ çağrısına uyulmaması üzerine Bakanlık harekete geçti! Bir yasak daha geldi Haberler
"Evde kalın" çağrısına uyulmaması üzerine Bakanlık harekete geçti! Bir yasak daha geldi
Bu ilçemizde koronavirüse karşı 3 dilde uyarı yapıldı Haberler
Bu ilçemizde koronavirüse karşı 3 dilde uyarı yapıldı
Rizeli gençten sıra dışı tedbir! Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı Haberler
Rizeli gençten sıra dışı tedbir! Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı
Almanya, sokağa çıkma yasağına hazırlanıyor Haberler
Almanya, sokağa çıkma yasağına hazırlanıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

Kedi yavrusunu kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü - Haber Edirne'de sokak hayvanları unutulmadı - Haber GALATA KÖPRÜSÜ'NDE BALIK SEVDASI KORONAVİRÜS DİNLEMEDİ - Haber Mersin'de leylekler görsel şölen yaşattı - Haber İslahiye ve Nurdağı'nda koronavirüs tedbirleri - Haber Yetkililerin uyarılarını dikkat almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti - Haberler Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı - Haber Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı - Haber Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti - Haber Rizeli genç, koronavirüse karşı 8 metrelik kiraz ağacının tepesine yaptığı ağaç evde yaşıyor - Ekonomi Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı - Haber
Loading