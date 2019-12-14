Haberler » 3. Sayfa » Eskişehir'de trafik kazası: 1 öldü - Haberler

Eskişehir'de trafik kazası: 1 öldü

Eskişehir'de, Çevre yolu üzerinden karşıya geçmeye çalışan bir şahıs, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

14.12.2019 13:00 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:04Eskişehir'de trafik kazası: 1 öldü
'de, Çevre yolu üzerinden karşıya geçmeye çalışan bir şahıs, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre; olay Eskişehir- yolu üzerinde meydana geldi. Yücel idaresindeki 26 EZ 705 plakalı otomobil, 71 Evler Mahallesi çevre yolunda, karşıdan karşıya geçmek isteyen Dudu Özenboy'a (48) çarptı. Kazada ağır yaralanan Özenboy, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan polis ekipleri, sürücü Yücel Altıntaş'ın gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Altıntaş, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

13:40 Erol Evgin "50. Sanat Yılı Konserleri"nin görkemli finalini Ankara'da yaptı (2) - Haberler
13:35 Erol Evgin "50. Sanat Yılı Konserleri"nin görkemli finalini Ankara'da yaptı (3) - Haberler
13:34 TBMM Başkanı Şentop, İran Meclis Başkanı Ali Laricani ile görüştü - Haberler
13:34 AK Parti Osmaneli olağan kongre delege seçimi yapıldı - Haberler
13:34 Kandıralı Kıbrıs gazilerine övünç madalyası tevcih edildi - Haberler
12:44 20 kişilik grup aralarına aldıkları 3 kişiyi öldüresiye dövdü - Haberler
11:42 "Davutoğlu'nun en azından diploması var" diyen İsmail Günaçar: Erdoğan'ı kastetmedim - Haberler
11:19 Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'prezervatif' tartışması - Haberler
10:59 Kars'ta yük treni ve otomobil çarpıştı: 3 kişi yaşamını yitirdi - Haberler
10:56 Gelecek Partisi'nin ilk belediye başkanı Halil Kulak: Katılmak isteyen başkaları da var - Haberler
14.12.2019 13:44:56