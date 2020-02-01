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Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

01.02.2020 02:14 | Son Güncelleme: 01.02.2020 02:30Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Onur U. (20) idaresindeki 26 EL 787 plakalı otomobil, 71 Evler Mahallesi Ertaş Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay hattının geçtiği katener direğine çarptı.
Kazada, otomobil iki ayrılırken, araçta yolcu olarak bulunan Yasin G. (18) olay yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan sürücü Onur U. ise 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Onur U'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Eskişehir, Güncel

Kaynak: AA

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