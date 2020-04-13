Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

13.04.2020 17:49 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:50
Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü
Eskişehir 'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; olay Gençlik Bulvarı Çağlayan yolu üzerinde yaşandı. Kadir Toprak idaresindeki 26 EG 115 plakalı otomobil ile Çağlayan yolu üzerinden şehir merkezine geldiği esnada, iddialara göre hakimiyetini kaybettiği aracı kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobil takla atarak durabildi. Olaya tanıklık eden çevredeki insanlar, durumu 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerinin olay ilk müdahalesinde, Toprak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsi yapılmak üzere Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

Öte yandan olayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturması devam ederken, kazanın ardından bölgeye gelen Toprak'ın yakınları ise, gözyaşlarını tutamayarak uzun süre ağladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Eskişehir, Çağlayan, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
DSÖ’nün tepkisine rağmen 4 Avrupa ülkesi korona yasaklarını kaldırıyor Haberler
DSÖ'nün tepkisine rağmen 4 Avrupa ülkesi korona yasaklarını kaldırıyor
Akkaya’dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan’dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
İstanbul’da koronavirüs tanısı konan hasta intihar etti Haberler
İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta intihar etti
Haberler ›› 3. Sayfa ››Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

18:32: Avrupa Birliği TOGG'un tasarımını tescil etti - Haberler 18:32: Denizli'de evinde izole olması uygun görülmeyen Kovid-19 hastalarının takibi yurtta yapılacak - Haberler 18:23: Çiftçiler, Erdek'i traktörlerle dezenfekte etti - Haberler 18:17: Sokağa çıkma yasağına uymayan 47 kişiye 40 bin 239 lira ceza - Haberler 18:12: Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi - Haberler 16:16: Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı