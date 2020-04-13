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Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü

Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü -Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü hayatını kaybetti Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

13.04.2020 18:39 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:40
Eskişehir 'de trafik kazası: 1 ölü
-Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü hayatını kaybetti
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre; olay Gençlik Bulvarı Çağlayan yolu üzerinde yaşandı. Kadir Toprak idaresindeki 26 EG 115 plakalı otomobil ile Çağlayan yolu üzerinden şehir merkezine geldiği esnada, iddialara göre hakimiyetini kaybettiği aracı kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobil takla atarak durabildi. Olaya tanıklık eden çevredeki insanlar, durumu 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerinin olay ilk müdahalesinde, Toprak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsi yapılmak üzere Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.
Öte yandan olayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturması devam ederken, kazanın ardından bölgeye gelen Toprak'ın yakınları ise, gözyaşlarını tutamayarak uzun süre ağladı. Eskişehir’de trafik kazası: 1 ölü

Kaynak: İHA

Etiketler: Eskişehir, Çağlayan, 3. Sayfa
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