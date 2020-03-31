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Eskişehir'de trafik kazası: 1 yaralı

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazada 1 kişi hafif yarandı.

31.03.2020 18:04 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:04
Eskişehir'de trafik kazası: 1 yaralı
Eskişehir 'de meydana gelen trafik kazada 1 kişi hafif yarandı.

Edinilen bilgiye göre; olay akşam saatlerinde Çifteler ilçesi Afyonkarahisar yolu üzerinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 KL 178 plakalı otomobil, Emirdağ istikametine seyri esnasında iken kontrolden çıkıp refüje çıktı. Kazada yaralanan araç sürücüsü bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesi sonrası hastaneye sevk edildi.

Öte yandan kazada hafif yaralanan şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Eskişehir, Çifteler, Afyon, 3. Sayfa
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