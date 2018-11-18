Eskişehir'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 5 Yaralı

Eskişehir
'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Gökhan Yiğittepe idaresindeki 26 BB 774 plakalı otomobil, Huzur Mahallesi
Uçaklar Sokak'ta Levent Altun'un kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi
ile Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Nazire Altun (63) ile ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Kerim Dursun (16) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Huzur Mahallesi,Eskişehir
18 Kasım 2018 Pazar 17:51