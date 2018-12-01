Eskişehir'de Tuğla Fabrikasına Kumar Operasyonu

Eskişehir
'de, eski tuğla fabrikasında kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı. Tepebaşı
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskişehir- Sarıcakaya
kara yolunda faal olmayan tuğla fabrikasında "tombala" adı altında kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Operasyonda, "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan İ.K. gözaltına alındı.
Fabrikada yapılan aramada kumar makineleri ve ekipmanları ele geçirildi.
Kumar oynadıkları belirlenen 50 kişiye 259'ar lira ceza kesildi.
Sarıcakaya,Eskişehir
01 Aralık 2018 Cumartesi 10:57