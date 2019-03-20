Eskişehir'de "Türkiye Söyleşileri" Etkinliği

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı
, "Toprağımıza sahip çıkmak için sadece vuruşmak, sadece ordularımızla güçlü olmak yetmez, aynı zamanda üniversite, lise, ilk ve orta okullarımızla güçlü olmak, ülkemizin ve toprağımızın bütün değerlerine bilerek sahip çıkmak zorundayız." dedi.
Avcı, Anadolu Üniversitesi
Öğrenci Merkezinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB
) tarafından yürütülen "Uluslararası Öğrenci Akademisi" projesi kapsamında "Türkiye
Söyleşileri" etkinliğin katıldı.
Burada konuşma yapan Avcı, etkinliğe katılan öğrenciler arasında 38 beşeri bilimler, 58 bilim ve teknoloji, 16 dil ve edebiyat, 42 medya ve iletişim ile 27 uluslararası ilişkiler eğitimi alan katılımcının bulunduğunu, bunun yanı sıra tıp ve diğer alanlarda eğitim gören dost coğrafyadan gelen ve Türkçeyi iyi konuşan genç üniversite öğrencileri ile birlikte olduklarını kaydetti.
Milli Eğitim Bakanlığı döneminde Filistin
'den bir grup öğrencinin kendisini ziyarete geldiğini anlatan Avcı, İsrailli yazar Shmuel Yosef Agnon'un bir kitabından bahsettiğini ifade ederek şunları söyledi:
"Söz
konusu romanında Agnon, Akdeniz
yosunları üzerine çalışan genç bir botanikçinin hikayesini anlatıyor. Aynı zamanda sözlenmiş kız tarafı biraz tereddütlü: 'Böyle bir adama kız verilir mi?', 'Böyle bir adam ev geçindirebilir mi?', 'Yosun bilimci, botanikçi ne demek?', 'Bundan adam, koca olur mu?' Aslında yazarın asıl verdiği mesaj, Akdeniz'in yosunlarını en iyi kim biliyorsa, Akdeniz onun denizidir."
"Eğer, Akdeniz üzerinde hak iddia edecekseniz onun yosunlarını da bilmek, hatta herkesten daha iyi bilmek zorundasınız." diyen Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Filistin üzerinde veya herhangi birimiz Anadolu üzerinde Somali
, Sudan
toprakları üzerinde iddianız varsa burası bizim vatanımız diyorsanız... O zaman toprağınızın, vatanınızın, sadece toprağınızın değil varsa denizinizin, ırmaklarınızın, dağlarınızın, bitkilerinizin ve hayvanlarınızın da havasını, suyunu her şeyin en iyi siz bileceksiniz. Yoksa birileri Rusya
veya Almanya
'dan kalkıp gelir. Habeşistan
'dan kalkıp gelir ve sizin topraklarınız üzerinde hak iddia ederler. Bu hak iddialarını pekiştirmek için de yosunlarına varıncaya kadar o toprağın sicilini çıkartırlar. Onun için toprağımıza sahip çıkmak için sadece vuruşmak, sadece ordularımızla güçlü olmak yetmez, aynı zamanda üniversite, lise, ilk ve orta okullarımızla güçlü olmak ülkemizin toprağımızın bütün değerlerine bilerek sahip çıkmak zorundayız."
Etkinliğe, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.
Türkiye, Eskişehir, Güncel
Kaynak: AA