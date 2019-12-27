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Eskişehir'de tütün denetimi

Eskişehir'de bulunan işletmelerde tütün kullanımı ile ilgili denetim ve bilgilendirme yapıldı.

27.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:05 Eskişehir'de tütün denetimi
'de bulunan işletmelerde tütün kullanımı ile ilgili denetim ve bilgilendirme yapıldı.

Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin ve Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Filiz Koç tarafından, İstiklal Mahallesinde bulunan özel işletmelerde tütün kullanımı ile ilgili denetim yapıldı. Şube Müdürü Gülseren Üstündağ ve denetim görevlilerinin eşliğinde gerçekleştirilen denetimde, işletmelerdeki uygulamalar incelenerek işletme yetkilileri ve vatandaşlara bilgilendirme sağlandı. Kaymakam Bilgin, kanun uygulamaları hakkındaki vatandaşların görüşlerine de başvurdu. İşletme yetkilileri ile vatandaşların memnuniyetiyle karşılanan Bilgin yaptığı açıklamada, vatandaşların kanunla teminat altına alınan dumansız hava soluma hakkının korunması için ilçe genelinde denetimlere planlı ve kapsamlı bir şekilde devam edileceğini ifade etti. Kaymakam Bilgin, tütün ürünü kullananların, temiz hava soluma hakkını kullanan diğer vatandaşlara saygı göstermesi gerektiğini kaydederek, çalışmalarından dolayı denetim ekibine teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı, Eskişehir, Güncel

Kaynak: İHA

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