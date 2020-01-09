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Eskişehir'de üç heykel başı ve iki kadın heykeli ele geçirildi

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen heykeller ele geçirildi.

09.01.2020 12:14 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:46Eskişehir'de üç heykel başı ve iki kadın heykeli ele geçirildi
'de düzenlenen operasyonda dönemine ait olduğu değerlendirilen heykeller ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari bilgiler doğrultusunda iki tarihi eser kaçakçılığı şüphelisini takibe aldı.
Sivrihisar ilçesi Babadat Mahallesi'nde yaşayan D.K. ve A.E'yi gözaltına alan ekipler, zanlıların adreslerinde yaptıkları aramada 5 parça eser buldu.
Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen üç heykel başı ve iki kadın heykeli muhafazaya alındı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Eskişehir, Roma, Güncel

Kaynak: AA

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