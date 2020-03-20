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Eskişehir'de ulaşım seferleri azaltılıyor

Eskişehir'de ulaşım seferleri azaltılıyorESKİŞEHİR'de korona virüse yönelik ilaçlama ve temizlik çalışmaları devam ederken, belediye toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yüzde 70 oranında azalması nedeniyle tramvay ve otobüs sefer sayıları azaltılması kararı aldı.

20.03.2020 18:38 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:41
Eskişehir 'de ulaşım seferleri azaltılıyor
ESKİŞEHİR'de korona virüse yönelik ilaçlama ve temizlik çalışmaları devam ederken, belediye toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yüzde 70 oranında azalması nedeniyle tramvay ve otobüs sefer sayıları azaltılması kararı aldı.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle temizlik çalışmalarına devam ediyor. Covid-19 virüsüne karşı çeşitli önlemler alan belediye ekipleri tramvaylar, otobüsler ve duraklarda dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra sorumluluğunda bulunan parklarda ve caddelerde kent mobilyalarını da dezenfekte ediyor. Temizlik ve ilaçlama kapsamında cadde ve bulvarların yanı sıra Sazova ve Kentpark başta olmak üzere tüm parklarda bulunan kent mobilyalarında dezenfekte ediliyor.
SEFERLER AZALTILIYOR
Belediye ekipleri, korona virüs salgını tehlikesinin ardından yapılan uyarlarla birlikte toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yüzde 70 oranında azaldığını bu nedenle tramvay ve otobüs seferlerinin 23 Mart'tan itibaren azaltılacağı açıkladı. Özellikle risk grubunda olan 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma araçlarını hala kullanmaya devam ettiğini belirtilerek zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması gerektiği ifade edildi.
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Eskişehir’de ulaşım seferleri azaltılıyor

Kaynak: DHA

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Eskişehir'de ulaşım seferleri azaltılıyor
Etiketler : Eskişehir, Güncel

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