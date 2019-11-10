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Eskişehir'de ulu önder Atatürk anıldı

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde Eskişehir'deki törenlerle anıldı.

10.11.2019 11:27 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:27Eskişehir'de ulu önder Atatürk anıldı

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde 'deki törenlerle anıldı.

Eskişehir'de anma törenleri Valilik Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Törene, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Ak Parti Eskişehir milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir milletvekili Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir milletvekili Dr. Aslan Kabukçuoğlu, askeri ve mülki erkan, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasının ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde çalan sirenlerle birlikte saygı duruşunda bulunuldu. Bu sırada trafikte olanlar ise araçların inerek saygı duruşuna katıldı.



Mustafa Kemal Atatürk, Milletvekili, Eskişehir, Güncel

Kaynak: DHA

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