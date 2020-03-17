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Eskişehir'de umreden dönen 275 kişi öğrenci yurduna yerleştirildi

Umreden dönen 263 yolcu ve 12 mürettebattan oluşan kafile, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Eskişehir'deki yurda yerleştirildi.

17.03.2020 10:24 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:24
Eskişehir'de umreden dönen 275 kişi öğrenci yurduna yerleştirildi
Umreden dönen 263 yolcu ve 12 mürettebattan oluşan kafile, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Eskişehir 'deki yurda yerleştirildi.
Umre yapmak amacıyla Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşların Türkiye'ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantina süresini geçirmeleri için Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştiriliyor.
Bu kapsamda yurda dönüş yapan 275 kişilik umre kafilesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Hasan Polatkan Havalimanı'nda ilk kontrollerinin ardından Gündüzalp Öğrenci Yurdu'na getirildi.
Çevresinde de hijyen önemleri alınan yurtta kalan vatandaşlara gözlem süresi boyunca eşlik edecek uzman sağlık ve psikolojik destek ekipleri görevlendirildi.
Burada 14 gün süreyle misafir edilecek vatandaşların tüm ihtiyaçlarının Eskişehir Valiliği'nce karşılanacağı bildirildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
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Kaynak: AA

Etiketler : Suudi Arabistan, Eskişehir, Umre, Güncel

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