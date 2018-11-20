Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

20 Kasım 2018 Salı 12:11



20 Kasım 2018 Salı 12:11

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.Kentte uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, daha önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli ve "kullanmak amacıyla uyuşturucu" temin ettikleri belirlenen 4 kişi yakalandı.Şüphelilerin ikametlerinde narkotik köpeği "Noro"nun da eşlik ettiği aramada, 1 kilo 252 gram esrar, 322 uyuşturucu hap ve 1,65 gram sentetik uyuşturucu ile bir hassas terazi ele geçirildi.