20 Kasım 2018, 16:19
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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir

ESKİŞEHİR'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 746 gram esrar, 516 gram plaka esrar, 322 adet sentetik uyuşturucu, 1,65 gram metamfetamin ele geçirildi.

ESKİŞEHİR'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 746 gram esrar, 516 gram plaka esrar, 322 adet sentetik uyuşturucu, 1,65 gram metamfetamin ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve evlerinde yapılan aramada; değeri yaklaşık 300 bin lira değerinde 746 gram esrar, 516 gram plaka esrar, 322 adet sentetik uyuşturucu, 1,65 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında 'uyuşturucu ticareti yapmak', 4 şüpheli hakkında ise 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından yasal işlem yapıldı. Sorgusu tamamlanan bir şüpheli adliyeye sevk edildi.

- Eskişehir
20 Kasım 2018 Salı 16:19