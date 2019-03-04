04 Mart 2019, 11:08
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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların evlerinde yapılan aramada, 14.60 gram metamfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi. Güncel
Kaynak: AA