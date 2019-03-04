Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir
'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların evlerinde yapılan aramada, 14.60 gram metamfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.
Güncel
Kaynak: AA