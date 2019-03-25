Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir
'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde satışı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri daha önceden belirlenen 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların evlerinde ve eklentilerindeki aramada, 8.26 gram metamfetamin, 4 sentetik uyuşturucu hap, 1 tabanca ele geçirildi.
Zanlıların işlemlerinin ardından adliyeye sevkedileceği öğrenildi.
Eskişehir, Güncel
Kaynak: AA