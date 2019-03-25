25 Mart 2019, 15:27
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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde satışı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri daha önceden belirlenen 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların evlerinde ve eklentilerindeki aramada, 8.26 gram metamfetamin, 4 sentetik uyuşturucu hap, 1 tabanca ele geçirildi.

Zanlıların işlemlerinin ardından adliyeye sevkedileceği öğrenildi. Eskişehir, Güncel
Kaynak: AA