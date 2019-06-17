17.06.2019 11:36
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli ile bu kişilerden uyuşturucu temin ettikleri iddiasıyla 3 kişi yakalandı.
Zanlılardan 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Şüphelilerin evlerinde ve üst aramasında 112,11 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), bir hassas terazi ile bir öğütücü ele geçirildi.
Kaynak: AA
Uyuşturucu Ticareti, Eskişehir, Güncel

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