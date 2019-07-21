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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.

21.07.2019 19:16 Eskişehir
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen A.O.T, C.A, G.Ş. ile R.B. yakalandı.
Zanlıların evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada, 252.73 gram metamfetamin ile 215.94 gram genetiği değiştirilmiş esrar (Skunk) ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan 4 şüpheliden A.O.T, C.A. ile G.Ş. tutuklandı. R.B. ise adli kontrol şartı kararı verilerek serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Eskişehir, Güncel

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