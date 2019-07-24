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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

24.07.2019 13:03 Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ileri sürülen 3 şüpheli ile kullanmak amacıyla uyuşturucu madde temin eden 12 kişi yakalandı.
Zanlıların evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 3 bin 100 sentetik uyuşturucu hap ile uyuşturucu paketlemede kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.
Adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Eskişehir, Güncel

Kaynak: AA

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