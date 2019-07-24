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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

24.07.2019 16:52 Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ileri sürülen şüpheliler Ö.Ö, K.Ş, O.K. ve V.Ö. ile kullanmak amacıyla uyuşturucu madde temin eden 9 kişi yakalandı.
Zanlıların evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 17,74 gram metamfetamin, 5,37 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 2,51 gram esrar, 3 sentetik hap, 1 tabanca, 1 hassas terazi ile 2 uyuşturucu kıyma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi, 4 zanlı adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Ö.Ö, K.Ş. ve O.K. tutuklandı, V.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir, Güncel

Kaynak: AA

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