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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

21.08.2019 13:12 Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.
Operasyonda yakalanan 2 şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramalarda 124,08 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ile 82 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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