Haberler » 3. Sayfa » Haber

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 129,87 gram bonzai maddesi ele geçirilirken 2 şüpheli yakalandı.

01.10.2019 11:22Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 129,87 gram bonzai maddesi ele geçirilirken 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir'e satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 2 şüpheli şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda 129,87 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Yaklaşık bin 300 içimlik uyuşturucu madde, piyasaya sürülmeden bulunmuş oldu.

Şüpheli 2 şahsa 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan yasal işlem yapıldı. Yakalanan şahıslardan birinin 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 4 ayrı aranma kaydının olduğu öğrenilirken, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve yakalanmamak için başkasına ait kimlik kullandığı tespit edildi. Yakalanan şahıslar mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:56 Bozüyük İlçe Emniyet Müdürü Ömer Koparan göreve başladı
15:52 Freni patlayan kamyon mahalleyi savaş alanına çevirdi
15:51 5 saat ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
15:48 Kartal'da binanın çatısı alev alev yandı
15:47 Vatandaşın düşürdüğü parayı böyle alıp cebine koydu
15:43 Finlandiya'da okul kampüsüne saldırı: 1 ölü, 10 yaralı
15:41 İstanbul'da motosikletli polis timlerinde 206 polis göreve başladı