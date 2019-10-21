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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

21.10.2019 11:31Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve şehirde 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 1 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 72,84 gram metamfetamin maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, ve 6 adet fişek ele geçirilmiştir.

Şüpheli şahıs hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan yasal işlem yapıldı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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