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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı.

24.11.2019 13:04 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:04Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı.
Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir şüpheli ile kullanmak amacıyla uyuşturucu satın alan 4 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların evleri ve üzerlerinde yapılan aramada 29,59 gram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk), hassas terazi, uyuşturucu öğütme aparatı ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel

Kaynak: AA

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